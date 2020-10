Alfonso Durazo renuncia al gabinete, buscará gubernatura de Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún intenta convencer a Alfonso Durazo para que se quede al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que ha realizado un muy buen trabajo, “esto no se acaba hasta que se acaba”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre el anuncio que hizo Durazo acerca de que sería la última vez que presentaría el informe de seguridad sobre incidencia delictiva.

“Todavía estamos hablando, la verdad lo estoy convenciendo de que se quede, porque la verdad me ayuda mucho, ha hecho muy buen trabajo”, dijo el mandatario.

Al hacer uso de la palabra, Durazo agradeció al presidente López Obrador por sus palabras y confirmó que buscará la gubernatura de Sonora por Morena.

“Esto no se acaba hasta que se acaba y he decidido atender el llamado a la militancia para buscar la gubernatura de Sonora(...) Renunció al gabinete pero no al proyecto del presidente López Obrador”, dijo.

Durazo dijo que recibieron a “un país oliendo a pólvora, con cientos de muertos, cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos. Recibimos el país en materia de seguridad en el peor escenario posible, no podíamos fingir que podría sería fácil enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema es sencillo”.

Dijo que entre sus pendieste está dejar de ver a la seguridad como una actividad y atender el problema como un sistema tomando en cuenta a los órganos de procuración de justicia y en el caso de su estado revisar y ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes.