Lamentable, detención del general Cienfuegos en Estados Unidos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos es un hecho inédito y muy lamentable, “el que un ex secretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico, desde luego todo esto debe probarse”.

“No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa, de acuerdo a la información que nos llegó, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se detuvo al general Cienfuegos, a las 2:30 de la tarde, hora de Estados Unidos”, dijo el mandatario al abordar el tema sobre la detención que se registró ayer en el Aeropuerto de Los Ángeles.

“Independientemente de la indagatoria, es lamentable que esto suceda, estamos ante una situación inédita, porque es por la misma acusación que la del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo advirtió que como en el caso de Genaro García Luna, todos los que resulten involucrados con el general Cienfuegos, van a ser suspendidos de la Secretaría de la Defensa Nacional y “si es el caso serán puestos a disposición de las autoridades competentes”.

Indicó que el canciller Marcelo Ebrard fue el que le informó de la detención del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, después de que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó vía telefónica.

“6:50 de la tarde estaba yo en mi despacho”.

El presidente López Obrador dijo que no tienen información de que el general Cienfuegos esté relacionado con el Cártel de Sinaloa y confirmó que aquí en México no se tiene abierta una investigación contra el ex titular de la Defensa Nacional.

La detención del general Cienfuegos fue uno de los temas que se analizaron en la reunión del gabinete de seguridad que encabezó el presidente López Obrador minutos después de las 6 de la mañana en Palacio Nacional.

El general Cienfuegos es el segundo exalto mando mexicano detenido en Estados Unidos en los últimos meses.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en diciembre en territorio estadounidense y se encuentra siendo juzgado por cargos de narcotráfico.

García Luna, de 52 años, se ha declarado no culpable de participar en un esquema de sobornos multimillonarios para proteger al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, también detenido en Estados Unidos.