López Obrador lamenta censura de Trump en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que las políticas de las redes sociales permitan suspender mensajes como ocurrió ayer en Twitter con la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual fue cancelada temporalmente tras los disturbios en el Capitolio que dejaron cuatro personas muertas.

“A ver. Te castigo porque, yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Donde está incluso la norma? ¿Dónde está la legislación? ¿Dónde está reglamentado eso es un asunto de estado? No es un asunto de las empresas, es un tema importante porque aquí nos han querido censurar. Bueno hemos padecido la censura siempre, el ingreso de los social a lo político de las redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse pero imagínense que Twitter decida como empresa “usted no” porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno”, dijo en conferencia de prensa.

Ayer, la plataforma determinó la suspensión temporal de la cuenta por considerar que algunos de los mensajes del presidente republicano infringieron sus normas.

“Como resultado de la violenta situación sin precedentes aún en curso en Washington, D.C., hemos requerido retirar tres tweets de @realDonaldTrump que se publicaron hoy por infracciones graves y repetidas a nuestra política de integridad cívica”, señaló Twitter.

Hoy, el fundador de Facebook y dueño de Instagram, Mark Zuckerberg informó que extenderá el bloqueo al presidente estadounidense indefinidamente, al menos las próximas dos semanas permanecerá fuera de sus plataformas.

El presidente López Obrador también descartó monetizar su canal de YouTube, por lo que se estima obtendría ganancias millonarias, por considerar que se trata de “mercantilismo”.

López Obrador cuenta con 2.39 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 530 millones 491 mil 464 visualizaciones.

Para monetizar un canal de YouTube es indispensable cntar con más de 4 mil horas de reproducción públicas válidas y contar con mil suscriptores, además de cumplir con las disposiciones de la plataforma.

El pueblo es el motor del cambio. Conferencia matutina. https://t.co/op3PUOTR5G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2021

“Aún cuando el dinero se utilizara para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias no deja de ser pues un acto mercantil; entonces no soy partidario de eso. Creo que legalmente no podría hacer. Primero no me gusta, moralmente lo considero indebido, legalmente tampoco podría hacerlo. Tendría que hacer un trámite si se comercializa lo que estamos haciendo, pero imagínense ustedes también tendrían que tener participación esto es colectivo, horizontal, es un diálogo entre todos, yo represento a la Presidencia de la República. Estoy aquí por mandato del pueblo; no es una cuestión personal”, aseguró en conferencia de prensa.