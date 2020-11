López Obrador no puede frenar la investigación contra ex presidentes de la Fiscalía

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede frenar la investigación contra los últimos cinco ex presidentes, ya que es un asunto de la Fiscalía General de la República y aclaró que si se llega a procesar a algún mandatario no será por una denuncia de su administración.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que él preferiría que se lleve a cabo la consulta contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, eso es una asunto de la Fiscalía, mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los ex presidentes también puede seguirse esta vía no esperarse a la consulta, están en libertad de hacerlo dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en las que se relaciona al ex presidente Enrique Peña Nieto de encabezar una red de corrupción, López Obrador aclaró que su administración no ha presentado ninguna denuncia en contra de los ex mandatarios.

“Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox ni contra Calderón ni contra el presidente Peña Nieto”, dijo el mandatario.

El presidente López Obrador agregó que se están llamando a comparecer a los presuntos involucrados y que la Fiscalía General de la República está trabajando de manera independiente.

“Vamos a esperar que la fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables. Mi postura es de que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”, dijo el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @Lopezobrador_ asegura que la #FGR permanece con la integración de las carpetas de investigación sobre sobornos que entregó #Odebrecht a exfuncionarios mexicanos pic.twitter.com/bWcyQfTHO1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2020

“Se trata de mucho dinero, son sobornos. Tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, tiene que ver con Pemex, es un asunto electoral, porque el dinero se utilizó para campañas y para que se aprobara la Reforma Energética. Aunque ahora, un gerente de Odebrecht habla de que el dinero lo entregaron para recibir contratos no para comprar votos, ni en el Congreso ni votos para las elecciones del 2012, y ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos”.