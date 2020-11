López Obrador pide a gobernador de Quintana Roo aclarar hoy mismo represión en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aclarar hoy mismo los hechos violentos registrados anoche en Cancún, al señalar que usar la fuerza, armas y disparar duarante las manifestaciones son actitudes autoritarias y de represión que no se acomodan con los nuevos tiempos.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre los hechos ocurridos anoche en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde elementos de la policía dispersaron una manifestación feminista con disparos, el jefe del Ejecutivo dijo que se tiene que hacer una investigación completa, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

TE RECOMENDAMOS:

Director de policía de Cancún ordenó disparos al aire: gobernador de Quintana Roo

“No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión y que en efecto se haga la investigación, porque hay dos versiones, o más”, dijo el mandatario.

El presidente López Obrador llamó al gobernador Carlos Joaquín a aclarar agresiones hoy mismo.

🚨ARTICLE 19 condena el uso excesivo de la fuerza en la protesta #JusticiaParaAlexis realizada hoy en #Cancún.



De manera preliminar, se conocen 6 agresiones contra periodistas: 2 son lesiones con arma de fuego. Continuamos con la documenración de los hechos.



🧵(1/3) pic.twitter.com/ZAzgjlkZYH — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) November 10, 2020

“Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz, y que haya una actuación, que haya justicia rápida, hoy mismo. Sí hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie”, expresó López Obrador en Palacio Nacional.

La noche del lunes, una manifestación contra los feminicidios frente al ayuntamiento de Cancún fue dispersada por policías estatales con disparos al aire.