VIDEO: Maestra maltrata a alumnos durante clase virtual y la cesan

Una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango se hizo viral. La docente regañó a gritos a sus alumnos por no prender la cámara, así que la institución tomó la decisión de separarla de su cargo.

Te puede interesar:

VIDEO: Reacción de perrito se vuelve viral tras ser rescatado en Metro de CDMX

Por el momento, en lo que resta del semestre, la profesora se mantendrá sin goce de sueldo, para realizar la investigación.

En la grabación, se puede observar a la profesora mientras agrede verbalmente a sus alumnos. La catedrática Sara Marisa perdió el control de sus emociones y comenzó a gritar a sus alumnos, porque no podía ver la cámara de algunos de ellos.

Y Victoria Torres tampoco prende la cámara

Sí, está prendida, maestra

¡Otra!, pues a mí me parece apagada, por lo tanto tiene falta conmigo, ¿ok?

Luego de este momento, la docente comenzó a gritar y amenazar a sus alumnos.

O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia, así que arreglen sus problemas

Incluso, en un momento del video se observa cómo uno de los alumnos trata de explicar su situación de conexión; sin embargo, la profesora se muestra renuente.

¿Mi internet está mal porque a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!

Ante lo ocurrido, la Universidad de Durango lanzó un comunicado para informar que realizará las investigaciones correspondientes, además de determinar las razones por las que la maestra increpó a sus alumnos.

“El secretario general de la UJED manifestó que en la máxima casa de estudios, con fundamento en el Plan de Desarrollo Institucional y por los valores universitarios que caracterizan a los juaristas, no se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones, ya sea por los maestros, por los trabajadores administrativos y de confianza o incluso por los alumnos”.

MAESTRA ACEPTA RESPONSABILIDAD

Por medio de redes sociales, la profesora lanzó un comunicado para ofrecer disculpas, ya que fue una manera inadecuada y agresiva de dirigirse a sus alumnos.

“Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde de manera inadecuada y agresiva me dirigí a mis alumnos. Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me faltó empatía y sosiego. Con humildad, Sara Marisa”, dijo la maestra en Facebook.

También te puede interesar:

Canaco: FRENAAA deja pérdidas por más de 7 mdp en comercios