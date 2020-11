Maradona: La pelota no se mancha, el discurso del astro en su despedida del futbol

Diego Armando Maradona, el astro del futbol también considerado como leyenda, será recordado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sin importar su vida de excesos con las drogas y sus polémicas, Maradona otorgó uno de los discursos más emotivos en su despedida del deporte en el 2001.

Aunque ya era considerado toda una estrella en el futbol, el capitán de la selección de Argentina se consagró como el mejor del planeta en el Mundial de México 1986, tras sus anotaciones más recordadas.

En Argentina provocó gran devoción y pasión, al punto de crearse la Iglesia Maradoniana. El niño de oro disputó alrededor de 676 partidos y anotó 345 goles en sus 21 años de carrera.

Sin embargo, su carrera como jugador terminó en el 2000, en una Bombonera llena de hinchas; ahí, Maradona otorgó un discurso donde aludió sus adicciones.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

El ‘Pelusa’ estuvo acompañado de sus amigos cercanos y seres queridos, incluidas sus dos hijas, Dalma y Gianina.

Diego Armando Maradona, conocido como D10S, otorgó un discurso que quedó marcado en la memoria de los aficionados.

“Ojalá que no olviden este amor que siento por el futbol. Que no termine nuca este partido. Que no termine nunca el amor que me tienen”, dijo Maradona.

En su despedida, Diego hizo mención sobre sus excesos, donde a su modo pidió perdón y mostró arrepentimiento a su público.

“El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, que eso no le quepa la menor duda a nadie, porque aunque se equivoque uno, no tiene que pagar el futbol”, dijo Maradona para ser ovacionado por los hinchas.