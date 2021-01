Me gustó mucho la propuesta de Reforma Migratoria de Biden: Monreal

Cd. de México.- Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena calificó el mensaje del presidente de Estados unidos, Joe Biden como esperanzador y alentador para México y para todo el mundo. Consideró que el caso del general Cienfuegos no entorpecerá las buenas relaciones entre los dos países.

“Creo que habrá una buena relación; creo que habrá un entendimiento racional entre ambos países y creo que habrá cooperación. En principio, me ha dado gusto los planteamientos que de origen está haciendo el propio presidente Joe Biden. Vimos de parte del presidente, cómo surge con una gran esperanza. A mí el mensaje que dio el presidente Biden, me pareció muy alentador. Un mensaje moderado, sin estridencia; un mensaje esperanzador para el mundo y fundamentalmente para los mexicanos”.

Dijo que todas las propuestas hechas por Biden son positivas para México, en especial la que tiene que ver con una posible reforma migratoria que México ha estado buscando por muchos años.

“Me pareció que, incluso me sorprendió gratamente, las acciones ejecutivas de Joe Biden y me señaló con esperanza en mi mente la propuesta legislativa de Reforma Migratoria. Y, obviamente lo que me gustó mucho, es la propuesta de iniciativa legislativa de Reforma Migratoria. Esa me gustó mucho y tiene como prioridad: tiene protección laboral y camino claro hacia la ciudadanía, control de la frontera sur y la atención a las causas de la migración”.