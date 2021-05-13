Miles acuden al Santuario de Fátima en honor a Nuestra Señora

Parados en círculos marcados para mantener el distanciamiento social, 7 mil 500 fieles acudieron por la noche a un enorme lugar al aire libre en el Santuario de Fátima, en Portugal, para conmemorar la primera de las tres visiones reportadas hace más de 100 años, de la Virgen María, también conocida como Nuestra Señora.

Se acerca el Día de la Virgen de Fátima y con este video puedes conocer todo el santuario incluyendo las tumbas de los videntes y el lugar donde quedó la bala del atentado que hirió al Papa.

Visitando Fátima y todos los lugares de las Aparicioneshttps://t.co/bfwdi14i9i pic.twitter.com/DR20I3sXMC — Padre José de Jesús Aguilar (@PadreJosedejesu) May 11, 2021

Muestras de fe hacia la Virgen de Fátima

María Emilia, de 71 años, sufre de una enfermedad autoinmune y viaja, a menudo a pie, a uno de los santuarios más famosos del catolicismo en Portugal cada año. Pero la pandemia de coronavirus hizo que su viaje fuera más importante que nunca.

Como muchos otros, Emilia vino a Fátima con su hermana y su hija con un propósito principal: orar por el fin de la pandemia que aún asola el mundo y el regreso a la normalidad.

"Más que nunca debemos pedirle a Nuestra Señora que nos ayude, que nos libere de esta gran pandemia que estamos viviendo y de las enfermedades que tenemos y orar por nuestros seres queridos. Lamentablemente, yo también tengo una enfermedad autoinmune y solo Nuestra Señora puede ayudarnos y darnos la fuerza para estar aqui", dijo María Emilia mientras esperaba pacientemente a que comenzara la procesión a la luz de las velas, el punto culminante de la noche.

Miles visitan a la Virgen en Fátima de Portugal.

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La Iglesia Católica Romana enseña que la Virgen María se apareció a tres niños portugueses en 1917 en Fátima, que entonces era una aldea agrícola empobrecida. Cree que les dio a los niños tres mensajes, los llamados secretos de Fátima.

El Papa Francisco hizo santos a dos de los niños pastores en 2017.

Pedro Barbosa, de 44 años de la ciudad portuguesa de Santarém, se encontraba en Fátima cuando el ex papa Juan Pablo II visitó el santuario y lo describió como uno de los momentos más importantes de su vida.

Pero para Barbosa, la situación de pandemia en Portugal, que en enero impuso un bloqueo para hacer frente a lo que entonces era el peor aumento de COVID-19 en el mundo, fue una de las razones por las que regresó a Fátima este año.

"Estamos hartos de esto y cambió mucho nuestras vidas", dijo Barbosa. "Estoy cansado de la máscara. Es horrible. Espero que Nuestra Señora nos ayude a deshacernos de esta pandemia lo antes posible".