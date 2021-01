Monreal anuncia cancelación de periodo extraordinario del 15 de enero por contingencia sanitaria

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que se cancela el periodo extraordinario programado para el próximo 15 de enero debido a la situación de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Dijo que la decisión se tomó en acuerdo con los coordinadores parlamentarios de las diferentes bancadas.

“La emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, lamentablemente sigue representando un alto riesgo para todas las personas. Se trata de una pandemia que no debemos descuidar en su atención y en su prevención. Por eso, he consultado con el grupo parlamentario al que pertenezco y lo he hecho también con legisladoras y legisladores de todos los grupos; y hemos decidido posponer el Periodo de Sesiones Extraordinario que estaba programado para el día 15 de enero”.

Destacó Monreal que la agenda prevista para desahogarse en el extraordinario se llevará a cabo hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

“La agenda que sería desahogada en este periodo, la desahogaremos en el Periodo de Sesiones Ordinaria, que inicia el 1º de febrero, 15 días después; esperando que mejoren las condiciones sanitarias que han propiciado la emergencia que hoy vive el país. No sólo debemos evitar contagiar, sino ser contagiados; sino además cuidar a todos los que en nuestro entorno trabajan y viven: los colaboradores y personal del Senado, y nuestras familias”.

Indicó que la agenda legislativa es amplia y enumeró los temas de mayor relevancia.

“Entre otras cosas está la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, outsourcing, cannabis, economía circular y la Ley del Banco de México. Así como la ratificación del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; los nombramientos de comisionados del IFT, los magistrados agrarios y los magistrados en materia administrativa”.