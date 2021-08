Monreal denuncia ser víctima de falsificadores de identidad

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal negó de manera contundente tener contacto alguno con maestros del estado de Chiapas que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Denunció que se trata de personas que han falsificado su voz y suplantan su nombre. Señaló que la publicación del diario la Jornada sobre este supuesto hecho es falso.

“Hoy me extraño mucho ver en un periódico: La Jornada una información sobre que yo hablé con algunos maestros de la Coordinadora o del CNTE en Chiapas, no es cierto, están suplantado mi nombre, no conozco a ningún dirigente de la Coordinadora, no he hablado con ningún maestro de Chiapas y no estoy involucrado, los están engañando”.

Monreal denució los hechos ante la FGR

Insistió que no conoce a maestros del CNTE de Chiapas y lo único que hacen es engañar y confundir. Informó que ya ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos.

“Tengo una denuncia por el uso de mi nombre que por cierto he estado insistiendo porque les están hablando a empresarios a personajes de la vida económica y pública usurpando mi nombre y fingiendo o imitado mi voz, no dudo que los estén sorprendiendo a los maestros de Chiapas, no tengo nada que ver con Chiapas sino respeto por ellos y no he hablado con ningún dirigente por lo que la información que aparece hoy con un corresponsal de Chiapas en la Jornada es totalmente inexacta, no tiene que ver conmigo, y no he hablado con ningún maestro de ninguna organización en ninguna parte del país y menos en Chiapas tengan cuidado porque son imitadores profesionales que intentan generar confusión”.

También denunció que ha habido lentitud en la Fiscalía ante las denuncias que ha hecho por este asunto.

“Son más de 15 denuncias las que tengo en la Fiscalía General de la República y no han podido aclararlo a pesar de que les doy teléfonos, cuentas y todo, y no ha habido forma de que lo aclare la Fiscalía, más de tres años”.