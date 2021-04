Monreal pide serenidad a Félix Salgado

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que no comparte la decisión de Félix Salgado Macedonio de convocar a sus seguidores para acudir a la casa del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova por el caso de su candidatura al gobierno de Guerrero y pidió que se serenen los ánimos y convocó a actuar apegados a la ley y la institucionalidad.

Destacó que los servidores públicos merecen respeto y siempre será mejor actuar bajo los principios del derecho en todos los casos. Aunque insistió en que el INE se ha excedido en sus funciones reiteró que es mejor siempre agotar los causes de la ley.

“No estoy de acuerdo, creo que todos los servidores públicos merecen respeto, hay forma de combatir sus decisiones por la vía jurisdiccional, yo soy más a la antigua, creo que debemos agotar la instancia jurídica, política e institucional y jurisdiccional. No componendas políticas, no estoy pidiendo eso, pero si me parece que hubo un exceso a la sanción aplicada a los dos candidatos a gobernadores y esas son las reacciones”.

Una elección competida

Monreal reconoció que se trata de una elección muy competida y por lo tanto complicada y por la misma razón de debe actuar sin perturbar la tranquilidad.

“Yo estoy siempre en contra de cualquier acto que genere o perturbe la tranquilidad, creo que lo más correcto es que todos actuemos con ponderación. Es una elección difícil, es una elección competida, es una elección polarizada y los actores políticos tenemos que contribuir a serenar los ánimos y a hacer un llamado a la tolerancia, a la prudencia y por eso lo hacemos para que intentemos dirimir nuestras diferencias con diálogo y con la ley, esa es mi posición”.