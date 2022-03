Morena busca que Lorenzo Córdova explique costos de la consulta de revocación de mandato

Senadores de Morena buscarán que el Consejero Presidente del Instituto nacional Electoral, Lorenzo Córdova , comparezca ante la cámara alta para que las razones por la cual la consulta de revocación de mandato costará mucho más que la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

Y es que los morenistas apuntaron que la instalación de 57 mil casillas para la consulta de revocación de mandato (mismo número que las instaladas para la consulta popular de 2021) sería tres veces más cara que la del año pasado. Es decir, mil 692.5 millones de pesos contra 502.6 mdp del 2021.

“¿Cuál es el fundamento de esta comparecencia? Bueno, pues que nos explique por qué, teniendo tres veces más presupuesto que lo que tuvo en la consulta de juicio a expresidentes, por qué va a poner el mismo número de casillas que la que se puso en aquella consulta.

La única explicación que ha dado el INE al respecto es que ahora va a tener que capacitar a quienes serán los funcionarios de casilla; pero por una capacitación o por capacitación de los funcionarios de casilla, no se justifica que nos cueste tres veces más una consulta que se hizo hace unos meses a esta consulta que se hará el próximo 10 de abril.

Esperemos tener a Lorenzo Córdova máximo en dos semanas en este Senado de la República para que le explique a los senadores, a las senadores y al pueblo de México qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de revocación de mandato”, expresó el vocero de la bancada, César Cravioto.

Recriminan poca difusión del ejercicio de revocación de mandato.

Mientras que la senadora Antares Vázquez recriminó a Córdova Vianello debido a la escasez de difusión respecto a la consulta de revocación de mandato.

“Es su responsabilidad legal. Eso está en la ley y no lo están haciendo”, fustigó.

Se trata, respondió el senador del PRI Manuel Añorve, de una estrategia de Morena para poner en entredicho al Instituto Electoral ante lo que anticipan será un fracaso en la consulta.

“Si es necesario que venga Lorenzo Córdova, que venga, pero ya se han tomado decisiones en el INE para llevar a buen puerto esta revocación de mandato. Yo siento a veces medio nerviosos a los de Morena porque no levanta pasiones la revocación de mandato. Acuérdense la consulta popular no levantó pasiones, fue un fracaso. El PRI no le está apostando al fracaso de la revocación de mandato pero tampoco veo a una ciudadanía inmersa en una revocación de mandato. Y si no llegan a sus 30 millones de votos, pues va a ser, seguramente, un mal resultado”, dijo Añorve Baños, quien pidió dejar trabajar al INE y superar las controversias entre algunos consejeros con el presidente de la República.