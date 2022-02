Envía Gutiérrez Luna carta a Lorenzo Córdova

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna , formalizó su exigencia al INE de no entrometerse en las labores del Poder Legislativo y deje de hostigar a los congresistas con procesos sancionadores. En una carta dirigida a Lorenzo Córdova , presidente del INE, le recuerdan que los diputados tienen fuero y no pueden ser reconvenidos por sus dichos o por realizar audiencias o foros que tienen que ver con el trabajo legislativo, y no están vinculadas con el proceso de revocación de mandato, que organiza el Instituto.

“Implica una injerencia indebida en el procesamiento y desarrollo del ejercicio legislativo de análisis y debate de una iniciativa de modificación constitucional. Es deber de la Presidencia de la Mesa Directiva garantizar el fuero constitucional de las diputadas y diputados, y velar por su derecho para particular en los debates, audiencias públicas y cualquier otro proceso parlamentario, es por ello, que lo conmino a respetar el contexto constitucional y el ejercicio de las funciones legislativas”, parte del contenido de la carta del presidente de la Cámara de Diputados.

Seguirán promoviendo la Reforma Eléctrica en bancada morenista.

Y en el discurso, el morenista Gutiérrez Luna, fue más allá, durante un mitin del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica que se congregó en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Vamos a seguir informando, que nadie nos va a callar, no nos va a callar el INE, ((noooo)) no nos va a callar Lorenzo Córdova, (noooo), no nos van a callar porque tenemos la razón, porque estamos hablando con la verdad, porque lo que queremos es justicia social”, sentenció el presidente de la Cámara de Diputados.

En Morena dicen que no permitirán que les pongan mordaza bajo el pretexto de la revocación.

“Como diría mi abuelita “ay, Lorenzo, Lorenzo, los libros no muerden, los documentos tampoco, no crucen la raya, que la Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades. Que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo. Yo no me meto a decidir por qué nada más se van a instalar para este ejercicio 57 mil casillas, pues ellos dicen que no les alcanza el dinero, yo pienso lo contrario”, sentencio Ignacio Mier, líder de los diputados federales de Morena.