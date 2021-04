Morena confirma que David Colmenares no será removido del ASF

Ciudad de México. El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, despejo las dudas en torno a la permanencia de David Colmenares Paramo como Auditor Superior de la Federación, luego de que en la cuenta pública de 2019 se calculó en más de 331 mil millones de pesos la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. Aseguro que continuara en el cargo.

No obstante, señala que el que deberá asumir las consecuencias de lo que llamaron “un error” es el responsable de la auditoria de desempeño que estimo el sobre costo, por lo que continúan las investigaciones de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y se está en espera del resultado para deslindar responsabilidades.

Caso cerrado para Morena

Ignacio Mier dijo que para Morena es caso cerrado hablar de una posible destitución del responsable de fiscalizar el gasto federal, que fue electo por un amplio respaldo de la propia Cámara de Diputados.

“No alcanza esa revisión poner en duda de quién puede ser o si va a continuar o no o si va a ser removido o no el titular de la Auditoria a Superior, no es así. – ¿Él está firme?- No somos nosotros como el INE que por faltas menores retira candidaturas…Hubo errores, hay disposiciones legales que no ameritan que por esos errores se tenga que destituir, sería verdaderamente una exageración, una aberración y seria un atentado contra la autonomía técnica y de gestión, sí tiene que haber, derivado de ese error, decisiones se está investigando, pero que no alcanzan al titular de la auditoria”, apunto el líder de Morena en San Lázaro.

David Colmenares concluye su gestión como Auditor Superior de la Federación el 14 de marzo de 2026.