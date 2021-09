Morena estima 18 años para acabar con viejo régimen

Ciudad de México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, rechazó que México este transitando hacia el socialismo y afirmó que lejos de eso hoy el país vive el libre mercado con certeza en las inversiones.

No obstante, señalo para cambiar el régimen que impusieron gobiernos anteriores que convirtieron al Estado Mexicano en un modelo de leyes de cuotas y cuates, Morena requiere de 18 años para dar el viraje y lograr la transformación.

“Cambiar el régimen en México nos va a llevar cuando menos 18 años, el régimen que se está desmantelando, el régimen que estaba sustentado en una policía neoliberal porque era la ley de invito a comer, te pongo enfrente de un buen Pérignon , 5 copas, 4 cubiertos, un termo y, entonces, ya te deslumbraban con eso y es algo que valía la dignidad del Estado mexicano”

Detallo que hoy el gobierno busca redistribuir la riqueza.

“Que haya más gente que tenga y menos gente que no tenga nada, ese es el propósito de nosotros, y no es una ecuación romántica, o trasnochada, es una idea noble, generosa de todos los que creemos que no puede haber 25% de los ciudadanos sonriendo y 75% de mexicanos en una vida de incertidumbre”, sostuvo el líder de Morena en San Lázaro”.