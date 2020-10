MORENA, PES Y PVEM AVALAN EXTINCIÓN DE 109 FONDOS Y FIDEICOMISOS

PAN, PRI, PT, MC Y PRD VOTARON EN CONTRA

Después de 4 días de discusión en medio de posturas encontradas, esta mañana Morena y algunos de sus aliados en la Cámara de Diputados lograron aprobar el dictamen que elimina 103 fondos y 6 fideicomisos, con recursos de más de 68 mil millones de pesos, que serán manejados por el gobierno federal.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.

En la maratónica sesión el PAN, PRI, MC, PRD y PT buscaron salvar varios fideicomisos, como el del fondo de desastres naturales, pero no pudieron. Morena lo impidió.

Esto motivo reproches entre aliados del PT y Morena.

“Los más pobres hoy están esperando cómo les vamos a mandar su ayuda... No pasemos a la historia como los traidores del país”, reprocho la petista Margarita García García.

“Dicen que no saben cómo se entregará ahora el dinero, como si no vieran a los 20 millones de beneficiarios que reciben sus apoyos sin intermediarios”, replicó Javier Hidalgo Ponce, de Morena.

Y así reviro del PT, en voz de la legisladora Karina Rojo Pimentel, “No podemos darle directamente el dinero al ciudadano, él solo va a ir a comprar la escoba, va a ir a donde tiene que hacer la limpieza de los desastres”.

Desde su curul Pablo Gómez Álvarez, vicecoordinador de Morena aclaro “No queremos fideicomisos, entiéndanlo, métanselo en la cabeza, razonen”.

La oposición y el PT tampoco pudieron salvar los fondos y fideicomisos a la ciencia y tecnología, a víctimas, a campesinos, al cine ni a deportistas de alto rendimiento.

Muchos fueron los reproches como el que hizo la diputada del PT, Ana Laura Bernal Camarena, quien desde la tribuna en arrojo medallas al piso en protesta por no apoyar a deportistas.

“Las medallas ganadas por nuestros atletas no pueden ser ignorados por este pleno. No podemos ser indolentes al sacrificio. No permitamos que toda la historia deportiva de México se vaya a la basura”, apuntó.

En Morena también hubo desacuerdos.

Tatiana Clouthier Carrillo, pidió a sus compañeros de bancada escuchar las opiniones que se expresaron expertos en el parlamento abierto a que convoco la Cámara de Diputados para no cometer errores.

“Es importante que veamos que en 2018 se perdió el proceso electoral por parte de la oposición porque cerraron sus oídos a la sociedad... No hagamos lo mismo... El tomar decisiones con prudencia siempre es más sabio que quitar todo de tajo” advirtió.

Los diputados presentaron 398 propuestas de cambio y solo 16 se aceptaron, todas de Morena, pero ninguno cambio el destino de extinción de 109 fondos y fideicomisos.

Después de la Votación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, anunció que el dictamen se turna al Senado de la República para su validación