Morena revive desafuero contra fiscal de Morelos en San Lázaro

Ciudad de México. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados instruyeron a la Sección Instructora a reactivar el proceso de desafuero que se le sigue al Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado por la Fiscalía General de la Republica de delitos del orden federal.

Con esto, la Sección Instructora deberá continuar con el proceso, a pesar del amparo definitivo otorgado al funcionario estatal por el juzgado Cuarto de Distrito de Morelos.

Ahora en Morena reconocen que fue un error y con 260 votos a favor, decidieron revocar el acuerdo de la Sección Instructora del pasado 12 de marzo, en el que se decidió suspender el trámite de Declaración de Procedencia en contra del Fiscal, en tanto se encuentre vigente la suspensión definitiva concedida el 22 de febrero.

“La juez dice que las cosas no quedan en el momento en que estaban, al momento de resolver la suspensión, sino al contrario, que tienen que proseguir. Y la Sección Instructora había resuelto suspenderlas, detener todo procedimiento. Entonces, la Sección Instructora se equivocó en el análisis de la resolución incidental de la juez cuarta… No nos preocupemos más que por una cosa, no dejemos caer el balón, cumplamos con nuestra obligación, resolvamos las cosas que están a consideración de la Cámara de Diputados… para subsanar un error evidente, que solo aquí se puede subsanar”, dijo el morenista Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora.

40 votos en contra y 9 abstenciones

En el tablero solo hubo 40 votos en contra y 9 abstenciones.

El PAN y el PRI no votaron. Advirtieron violaciones a la Ley de Amparo, que podría llevarlos a la cárcel hasta por 9 años.

“De conformidad con el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, las autoridades que no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado se les impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días y destitución e inhabilitación de 3 a 9 años. Como lo verán, la propuesta que se presenta los expone a todos y a todas a responsabilidades administrativas y penales…Es un error que la Cámara ordene resolver algo que es naturaleza de un juicio de amparo”, alerto la diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla.

El PAN, en voz del diputado Marco Antonio Hernández Arellano, acuso a Morena de orquestar una ilegalidad, pues, el tema no le incumbe al pleno de la Cámara de Diputados sino a la Sección Instructora.

“Al ser este pleno competente solo para erigirse en jurado de procedencia, carece de todas las facultades para orientar jurídicamente el sentido de las determinaciones que debe tomar esta Sección. La recomendación que se propone carece de todo sustento jurídico… Estamos hartos de esta forma de gobernar, no nos ha llevado por el camino prometido, nos va a llevar muy lejos, nos va a llevar a la chingada”, reprocho el panista.

En breve se espera que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados convoque a reunión para continuar el proceso de desafuero en contra del Fiscal de Morelos.