Morena y PT van por ley que permitirá a presidente compra de medicamentos en extranjero

Ciudad de México. Luego del regaño que esta mañana les dio el presidente López obrador a los diputados de Morena por no incluir la ley que le permitiría comprar medicamentos e insumos médicos en el extranjero, Morena y el PT perfilan aprobar este miércoles en comisión la iniciativa propuesta por el líder morenista Mario Delgado.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados abrió la discusión para aprobar el dictamen de la iniciativa que adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Mario Martín Delgado Carrillo.

El PAN acusó a Morena y al PT de fraguar un albazo solo para darle gusto al Presidente de la República. Advierten que, así como está la propuesta incentivara la opacidad, ya que se entrega al presidente la facultad de “que sin licitación y sin ninguna información publica pueda comprar cualquier cosa referente a salud, sin que los mexicanos sepamos a quien se compra, en cuento se compra y porque se compra”, señaló la panista Marcela Torres Peinbert.

Adelantan que de aprobarse recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla.

Ante los reclamos de la oposición, el diputado del PT, Oscar González Yáñez, presidente Comisión de Transparencia y Anticorrupción “Yo estoy de acuerdo con ustedes que no estamos haciendo las cosas como tal, pero esto es una emergencia nacional. A mí no me agrada, pero me preocupa más lo otro, yo ya me cansé de ver a la gente de ir a las farmacias a comprar tan solo vitamina y no hay, ya me cansé”.