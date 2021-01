Tras superar Covid-19, Nacho Ambriz regresa a entrenamientos con León

Ignacio “Nacho” Ambriz, entrenador del equipo de fútbol León, regresó a los entrenamientos con sus jugadores, luego de permanecer varios días internado por un cuadro de neumonía causado por la enfermedad Covid-19.

Fue a través de un video que el León dio a conocer que su entrenador estaba de regreso a los entrenamiento y que mantendrá la sana distancia con los jugadores, con quienes espera reunirse para planear los nuevos retos para este 2021.

El entrenador del León agradeció a la afición sus muestras de cariño durante su convalecencia y dijo sentirse bien tras haber sido dado de alta del hospital, a donde ingresó el pasado 26 de diciembre de manera preventiva tras presentar un cuadro de neumonía.

“A la afición, mi familia y yo les agradezco sus mensajes, su apoyo, su oraciones y preocupaciones, no he tenido ningún síntoma, no he tenido problema para hoy incorporarme a la sana distancia”, dijo el profe Ambriz.

Nacho Ambriz aseguró que ya mira un bicampeonato en la liga mexicana de fútbol y tiene miras en el torneo de la Concacaf.

“Contento de ver a los muchachos, ya tendré reunión con ellos para trazarnos metas, volver a tener nuevos retos, tener ambición, luchar por un bicampeonato y de la Concacaf, que tenemos una cuenta pendiente. Iniciar con pie derecho contra Tigres este sábado”, expresó.

¡BIENVENIDO DE VUELTA, PROFE!



Iniciamos el 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ con el gusto de ver al Profe Ambriz de regreso, lleno de salud y energía para dirigir.



Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos.



León está listo para #LoQueViene. pic.twitter.com/ifxFInTFGk — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) January 4, 2021

