Niegan diputados del PT recibir dinero por haber dejado al PES. Exigen disculpas

Cd. de México.- En conferencia de prensa virtual, legisladores que pertenecieron al PES y ahora al PT en la Cámara de Diputados, rechazaron las acusaciones de haber recibido millones para cambiar de partido como aseguro Jorge Arguelles líder de la bancada de Encuentro Social en San Lázaro.

Y ahora le exigen que se disculpe públicamente pues el cambio fue por malos tratos, violencia de género y favoritismo y no por dinero ni candidaturas.

“Jamás he recibido dinero para beneficiarme ni la promesa de un cargo popular o para convertirme para o ser parte de una alcaldía, soy una mujer de trabajo.... No soy ninguna traidora ni me vendo al mejor postor, tengo principios y valores y sé decidir por mí misma, por lo que llegue a tomar la decisión de incorporarme al Partido del Trabajo debido a la indiferencia y a la mala conducción del PES”, sostuvo María Rosete, quien recientemente salido de PES para adherirse al PT la legisladora.

Los legisladores que se sumaron a la fracción del PT, advierten que presentarán denuncias ante la propia Cámara de Diputados.

“Yo exijo que si el señor tiene las pruebas de que a mí me compraron las exhiba porque existen los medios para también nosotros denunciar, está el Comité de Ética, al que pertenezco y creo mi derecho legislador es también poner una denuncia en contra de él porque yo requiero que me de las pruebas de que a mí me compraron en el partido del trabajo”, emplazó José Luis García Duque.

Mientras que la diputada Elba Torres “ Exijo además una disculpa pública por las difamaciones que ha hecho públicamente al asegurar que se ha recibido remuneración económica al hacer realizar el cambio al partido del PT, o bien como dijo que exponga las pruebas a las cuales él se basa para sus declaraciones”.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, sospecha que el PES hoy responde al PRI y les advierte que va por la presidencia de la Cámara de Diputados.

“En la ruta para la presidencia de la Cámara de Diputados en la última etapa nosotros sí, no vamos a dejar que se negocie o se acuerde sobre la ley, la ley es muy clara preside el último año quien tenga más, quien tenga la tercera fuerza y nosotros sostenemos que tenemos la tercera fuerza y lo vamos a demostrar”, sentenció el líder petista.