No me siento olvidado, me siento querido y apapachado, pero por mi esposa: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que confía en que el mitin político de este primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador festejará los tres primeros años de su gobierno, no será para levantarle la mano a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ni para un arranque de campaña anticipado de su contrincante en la búsqueda de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. Dijo que una situación de esa naturaleza alteraría el proceso interno de Morena en la sucesión presidencial.

“Tampoco creo que se incurra en una situación así porque alteraría todo equilibro que hasta ahora se ha mantenido dentro de Morena y con sus aliados”.

Monreal fue entrevistado al finalizar la sesión del Senado de este martes. Ahí se le preguntó, ¿qué haría si en el festejo de los tres años en el Zócalo el presidente López Obrador le levanta la mano a Sheinbaum? A lo que Monreal respondió en tono de broma, que en ese caso, él se acercaría al presidente para que también se la levante a él.

“Y si le levanta la mano, nos acercaremos para que también nos levante la mano a nosotros”.

Monreal no se siente olvidado.

También se le preguntó si se siente olvidado por parte de López Obrador. Respondió que no, de ninguna manera, y que él siempre se siente querido y apapachado, “pero por su esposa”. De manera inmediata y espontánea soltó una carcajada.

“No, yo no me siento olvidado, me siento querido y apapachado, pero por mi esposa”.

El senador Monreal prefirió recomponer su dicho y de manera más seria, afirmó que no se siente rechazado por el presidente de México.

“Me siento querido, aceptado y apapachado por el Presidente de la República, no me quejo, me siento con mucho calor todos los días”.

Al hablar del tema de la comparecencia de la candidata a la Junta de Gobierno del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ante la Comisión de Hacienda del Senado, Monreal aseguró que, aunque la oposición afirma que no cumple con los requisitos que exige el cargo, él piensa lo contrario.

“Afirmo contundentemente que cumple con los requisitos para ser parte de la Junta de Gobierno y para ser gobernadora, pero finalmente este miércoles inicia el debate y entonces vamos a esperar a ver que dictamina la Comisión”.

El legislador consideró que lo importante es que no se vulnere la autonomía del Banco de México y que la funcionaria haga respetar la independencia de la institución. También pidió que los mercados y actores financieros se mantengan tranquilos pues, según dijo, no hay nada por qué temer.

“Lo importante es que se comprometa a que la autonomía no va a variar, y yo creo que es una mujer íntegra que no va a comprometer su prestigio en ese propósito de no respetar la autonomía, lo importante es que se comprometa a que actuará conforme a la legalidad. Deben estar tranquilos los distintos actores económicos; los mercados y las instituciones financieras nacionales e internacionales, deben de estar tranquilos en la responsabilidad que asuma el Senado de la República”.