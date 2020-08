“No me voy a enganchar” dice AMLO ante declaraciones de Donald Trump

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a “enganchar” con las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que nuestro país no está actuando adecuadamente en el manejo de la pandemia de Covid 19.

“Respeto el punto de vista de Trump, desde luego no lo comparto”. “No voy a enfrentarme con él, no me voy a enganchar” (...)"Vamos a respetar siempre la opinión del Presidente Donald Trump” aseguró el mandatario.

El presidente recordó que hay un proceso electoral en curso en la Unión Americana, y que en este contexto se hacen muchas declaraciones.

En cuanto al manejo de la pandemia en México, consideró que “vamos bien,” aunque reconoció que no están contentos, ni satisfechos.