No nos hacemos pendejos, ustedes llegaron comprando votos, dice Morenista a senadores de oposición

Ciudad de México. Una senadora de Morena pidió a sus compañeros de la oposición “no hacerse pendejos” y reconocer que llegaron a la cámara alta a través de la compra de votos.



Este fue un episodio más de los áridos debates por la reforma a una serie de leyes que amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Lucía Trasviña argumentó desde la máxima tribuna que la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, incorpora a nuevos delitos, como son el feminicidio, robo en casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito; el ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Senadores de oposición argumentaron que poner más delitos no garantiza que se acabe con la impunidad en México ni garantiza un acceso a la justicia imparcial.

“La prisión preventiva oficiosa no sirve para la investigación, no sirve para resolver los problemas de inseguridad y tampoco sirve ni ha servido para bajar los índices de delitos en el país, y mucho menos ha servido para hacer fiscalías que realmente sirvan, profesionales y eficientes. Miren, para lo único que sirve la prisión preventiva de oficio es para condenar la pobreza, porque en un país donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza, nuestras cárceles están llenas de personas pobres, de personas que no tenían un recurso para pagar una fianza, por ejemplo, o para pagar un juicio de amparo. La prisión preventiva oficiosa no funciona y lo pueden revisar donde quieran, lo pueden revisar con los datos que gusten, en los estudios que gusten, con las instituciones que mejore les parezca”, expresó la senadora de Movimiento Ciudadano al anunciar el voto en contra de su bancada.

Pero la morenista perdió la paciencia y les advirtió a sus compañeros legisladores que los delitos electorales y la compra de votos ahora sí será penado con cárcel. También les recordó que Emilio Lozoya ya está declarando por el caso Odebrecht.

“Ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, señores. Muchos de ustedes llegaron comprando los votos, desparramando dinero lavado del crimen organizado y no nos hacemos pendejos, es la realidad, es la cruda realidad. Qué lástima y qué pena, porque el enriquecimiento ilícito, dice, se contradicen cuando dicen que Lozoya no va a tener prisión preventiva oficiosa. Es precisamente lo que estamos buscando, que no huyan de la acción de la justica”.

Incluso, Trasviña Waldenrath señaló con flamígero dedo a sus pares que “ya deben de estar alistando sus maletas con la suciedad de sus conciencias, de sus acciones, de la pudrición de sus actuaciones”, relacionadas con casos de corrupción de administraciones del PRI y del PAN.

“Muchos aquí están no porque quieran al pueblo y porque nunca han luchado por el pueblo de México, están aquí para tener el fuero que los proteja, y aun así algunos se han ido, otros no se presentan, argumentan falsamente que Lozoya. Lozoya es un testigo protegido, ya lo hubieran asesinado como asesinó a Colosio, Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas debe ir a la cárcel por el Fobaproa y por los crímenes que cometió. Hay muchos delitos graves que se han cometido en este país”.