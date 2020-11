No tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está en contra ni a favor de nadie en Estados Unidos, después de que este fin de semana evitó felicitar al candidato demócrata Joe Biden por su triunfo ante el presidente Donal Trump en las elecciones del martes pasado.

“El respeto al derecho ajeno es la paz, nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otras naciones, de otros países tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, los gobiernos extranjeros. Esto no significa que estamos en contra o a favor de nadie, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución, estaban acostumbrados a que se opinará de todo, cuando nosotros debemos actuar con respeto”, dijo el mandatario al ser cuestionado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que no tienen ninguna diferencia con el candidato demócrata e incluso destacó que conoció a Joe Biden hace unos 10 años.

“No tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata, el señor Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace 8 o 10 años. No tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata, nosotros somos del partido de México ”, dijo el mandatario.

El mandatario insistió en que el gobierno que encabeza no está a favor de ningún partido en Estados Unidos y que se lleva una buena relación con Trump, porque hay respeto y no hay intervención. Agregó que la relación no va a ser mala, en ningún caso, “vamos a tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”.

“Eso de pronunciarnos es como si fuéramos nosotros jueces electorales. Nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación”, aclaró López Obrador.

“Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones de Estados Unidos la postura es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma es también de fondo”, dijo el presidente López Obrador en Palacio Nacional.