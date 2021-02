Anuncian cintas preseleccionadas a 9 categorías al Oscar 2021; destaca México

A través de redes sociales, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó un listado breve de las cintas nominadas a 9 categorías para la ceremonia de los Oscar 2021, entre ellas se incluyen documentales y película internacional.

Te puede interesar: “No soy un gato”: Abogado se conecta con filtro de Zoom frente a juez

Las otras categorías que se anunciaron son: maquillaje y peluquería, música (partitura original), música (canción original), cortometraje animado Cine, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales.

En esta ocasión México, Chile y Guatemala se encuentran entre los semifinalistas al Oscar por cinta Internacional. México está entre los nominados por la cinta “Ya no estoy aquí ” y Chile con “The Mole Agent”.

La lista de finalistas para la banda sonora original incluye a Trent Reznor y Atticus Ross, quienes fueron reconocidos por su trabajo en la película biográfica de 1940 de su colaborador David Fincher, Mank, y la película animada de Pixar, Soul, para la que crearon la música etérea del “Gran Antes”.

Las cintas que compiten por efectos visuales son Birds of Prey, Bloodshot, Love and Monsters, Mank, entre otras. Además, será la primera vez que no aparece al menos una película de Marvel.

Cada una de estas preselecciones contiene a los nominados de su respectiva categoría, que se anunciarán el 15 de marzo. Los 93º Premios de la Academia se entregarán el 25 de abril, en lugar de su celebración típica en febrero, debido a la pandemia.

Te puede interesar: VIDEO: Youtuber empuja a adulto mayor por la espalda y provoca indignación

CONSULTA LAS LISTAS COMPLETAS AQUÍ: