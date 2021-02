“No soy un gato”: Abogado se conecta con filtro de Zoom frente a juez

El abogado Rod Ponton se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que el propio juez Roy B. Ferguson compartió un video donde el litigante apareció con filtro de gato durante una audiencia por Zoom.

El abogado de Texas no sabía cómo quitar esta herramienta, así que no le importó continuar con su discurso mientras lucía como un gato atigrado, así que con su profesionalismo no dejó que el filtro restara importancia a sus palabras durante la audiencia, aunque sí lo tomó con humor.

La grabación fue publicada por el juez Roy Ferguson, quien brindó datos útiles para manejar Zoom.

“CONSEJO IMPORTANTE DE ZOOM: Si un niño usó su computadora, antes de unirse a una audiencia virtual, verifique las Opciones de video de Zoom para asegurarse de que los filtros estén apagados”, escribió Ferguson, del Tribunal de Distrito Judicial 394 de Texas.

Este gatito acaba de hacer un anuncio formal sobre un caso en el 394

El video comienza con Ponton ya transformado en un gato, pero el juez intenta solucionar el problema.

“Creo que tiene un filtro activado en la configuración de video”, dijo Ferguson. “Es posible que desee echar un vistazo”.

Aunque el abogado aseguró que ya estaba tratando de quitarlo, dijo que estaba dispuesto a continuar con el caso con o sin bigotes.

“No sé cómo quitarlo. Tengo a mi asistente aquí, lo está intentando. Pero estoy preparado para seguir adelante ”, dijo Ponton. “Estoy aquí en vivo. No soy un gato”.

El juez continuó tratando de guiar a Ponton a través del problema, pero el clip se cortó antes de que se resolviera la situación