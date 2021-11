“Nosotros confiamos en Enrique Peña Nieto": Rubén Moreira

Cd. de México.- Rubén Moreira Valdez, líder de los legisladores federales del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que, frente a las acusaciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex vinculado a casos de soborno, el PRI confía en el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Para Moreira el ex funcionario hoy encarcelado es un mentiroso y deberá enfrentar su proceso como lo marque la ley y los jueces. Pero dejo en claro que las acusaciones no tienen nada que ver con el ex presidente Peña.

“Nosotros confiamos en Enrique Peña Nieto, para empezar, confiamos en quien fue nuestro Presidente. En quien fue nuestro Presidente confiamos, tan confiamos que hoy la reforma que él presentó, muchísima gente, creo que todos los analistas políticos, creo que los periódicos, dicen que era una buena reforma”, sostuvo Moreira Valdez.

Cuestionado sobre si las acusaciones Lozoya son una traición al PRI, precisó que hasta donde él sabe el director de Pemex nunca fue miembro del partido.