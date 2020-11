Nuevo León iniciará prueba de vacuna contra Covid

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que la entidad realizará dos ensayos de vacunas contra Covid-19; una china y otra alemana, para ambas serán seleccinadas 2 mil 500 voluntarios.

Dijo que “un primer ensayo de una vacuna alemana se realizará en el Hospital Zambrano, es una vacuna que está pendiente la autorización por Cofepris a nivel federal”.

Mientras que en el estudio con la dosis china se realizará en el Hospital Metropolitano y mil ciudadanos también se someterán a esta prueba.

Ya tenemos todo un protocolo de investigación que ya fue revisado por el Comité de Ética y por todo el personal de la Secretaría. Tenemos pendientes que nos lleguen las vacunas, llegando les haré de conocimiento de ustedes

Requisitos

El secretario de Salud estatal dijo que algunos de los requisitos para formar parte del ensayo es ser mayor de 18 años, gozar de salud, no haberse contagiado de covid, no ingerir medicamentos, que las mujeres no estén embarazadas, lactando o que pretendan quedar embarazadas.

Insistió en que las personas candidatas a participar en el ensayo, contarán con un seguro donde si presentan algún efecto adverso puedan ser atendidas.

En el caso de una tercer vacuna también china, Manuel de la O aseguró que se encuentran en pláticas para saber si se puede llevar a cabo los ensayos en el estado.

