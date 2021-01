Nunca volveré a filmar escenas sexuales dirigidas por hombres: Keira Knightley

Keira Knightley está en desacuerdo en volver a filmar escenas sexuales o de extrema intimidad bajo la dirección de un hombre. La actriz compartió su decisión en una entrevista que le hicieron como parte de un podcast, en la que aseguró sentirse incómoda con la ‘mirada masculina’.

“Si estuviera haciendo una historia de un viaje a través de la maternidad y la aceptación del cuerpo, me sentiría como: ‘lo siento, pero tendrá que ser con una realizadora femenina'", declaró la actriz británica.

“No tengo ninguna prohibición, pero no me gusta trabajar así con hombres”, aclaró.

La protagonsita de Piratas del Caribe puntualizó que sí tiene una prohibición a un tipo de escenas: escenas sexuales en extremo falsas y de mal gusto, principalmente dirigidas por hombres.

“De verdad me siento muy incómoda con el comportamiento de la mirada masculina. Algunas veces me dicen ‘claro, una escena sexual de verdad sería buena en esta película’, cuando básicamente sólo necesitan a alguien que se vea sexy”.

“Así que por eso, porque soy demasiado vanidosa y porque mi cuerpo ha tenido dos niños, simplemente no me gustaría pararme desnuda frente a un grupo de hombres”, explicó.

La también actriz de Begin Again añadió que, a su parecer, la sexualidad masculina ya ha sido muy explotada por el cine y la televisión, y que es difícil que los realizadores reciban opiniones desde la sexualidad femenina.

KNIGHTLEY, UNA LUCHADORA POR LA EQUIDAD

Esta no es la primera vez que Keira Knightley muestra su inconformidad con trabajos dirigidos por hombres, pues en 2018 aseguró que en el pasado, varios de sus colegas le dijeron cómo debía comportarse una mujer.

“Ellos me dijeron lo que debe ser una mujer. Ser linda, solidadira, bonita pero no muy bonita, ser delgada pero no muy delgada, ser sexy pero no muy sexy, ser exitosa pero no muy exitosa”, dijo en aquella ocasión.

Knightley también ha sido una de las voces críticas más importantes sobre el modelo hollywoodense en el que a una mujer se le considera sexy antes de ser madre, y después, según ella, su carrera desciende, y de cómo suelen espantarse los hombres cuando las mujeres hablan con libertad de su sexualidad.

“El problema con la maternidad y la sexualidad es que los hombres no creen que puedan vivir ambas”, aseguró.

