Oposición califica como fracaso el desempeño de Irma Eréndira en FP

Ciudad de México. En el Senado la reacción a la salida de Irma Eréndira Sandoval de la secretaría de la Función Pública (FP) fue casi inmediata. Legisladores de oposición calificaron como un rotundo fracaso la tarea realizada por la funcionaria al frente de esa dependencia. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez indicó que dejó un gran número de casos pendientes de corrupción que se resistió a investigar.

“Con más pena que gloria hoy se anuncia la salida de Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública. Uno de los principales compromisos de este gobierno era la transparencia y el combate a la corrupción, cosa que es un fracaso. Casos como el de Manuel Bartlett, la corrupción de Ana Gabriela Guevara, los contratos millonarios a amigos y familiares de funcionarios públicos siguen sin investigarse, pero sobre todo castigarse”.

Esperan mejor desempeño de Roberto Salcedo

Se pronunció porque el nuevo titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, corrija el camino y tenga un mejor desempeño al frente en esas tareas.

“Irma Eréndira no cumplió cabalmente, tiene el gran pendiente de haber permitido que el 80% de las adjudicaciones en contratos se hicieran por asignación directa o invitación restringida. No Irma Erendira, no te puedes ir contenta, serás recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de sus casas, de sus empresas y de sus fraudes millonarios. Deseo que el nuevo titular de la función pública tenga la decisión de acabar y combatir la corrupción que es el gran pendiente de este gobierno”.

Por su parte el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que se debe dar una explicación a detalle de los motivos reales de la salida de Irma Erénedira Sandoval.

“Sí vale la pena que se dé algún tipo de explicación, pueden hacer los movimientos que ellos quieran pero sí creo que específicamente, por qué en ese espacio, ¿Qué resultados dio?, ¿Qué tipo de acciones llevó a cabo? Y bajo ese análisis todos merecemos una explicación al respecto”.