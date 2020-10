No encuentran a padres de 545 niños migrantes separados por la administración de Trump

Tres años después de que la administración de Donald Trump comenzara a separar a las familias inmigrantes que llegaban a la frontera sur, los abogados dicen que aún no han podido comunicarse con los padres de 545 niños afectados, según documentos judiciales presentados el martes por la noche.

Es posible que algunos de los niños involucrados nunca vuelvan a ver a sus padres. Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijeron que son 283 niños cuyos padres no han sido encontrados, 187 niños cuyos padres han sido encontrados pero que no han sido contactados con éxito, y 75 niños cuyos padres no han sido encontrados, pero se espera que la divulgación telefónica tenga éxito.

A pesar de las búsquedas exhaustivas sobre el terreno, y no esperan poder comunicarse con ellos por teléfono, ésto significa que es posible que las familias nunca se reúnan.

Muchas de las familias involucradas fueron separadas en 2017, antes de que la administración de Trump comenzara a separar a las familias inmigrantes de forma rutinaria, con la esperanza de disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera sin autorización.

Los niños han sido entregados a patrocinadores, que suelen ser familiares o amigos, pero también incluyen familias de acogida. Sus padres, dos tercios de los cuales fueron deportados antes de que un juez federal ordenara que fueran identificados y reunidos con sus hijos en 2018, no han sido localizados o no han sido contactados con éxito.

El grupo Justice in Motion continúa trabajando para ubicar a los padres en México y América Central, aunque eso se ha vuelto más difícil en medio de la pandemia.

En un comunicado dieron a conocer que, si bien ya han localizado a muchos padres deportados, hay cientos más a quienes todavía siguen tratando de encontrar. Añadieron que es un proceso arduo y lento.

La noticia subraya los devastadores efectos a largo plazo de la política de la administración de Trump, pero incluso en los casos en los que los abogados esperan poder encontrar a los padres eventualmente es posible que las familias nunca se recuperen por completo del daño psicológico a largo plazo.