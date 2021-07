PAN pide a Morena seis meses para aplicar reforma de outsourcing

Ciudad de México. En conferencia de prensa la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán insistió en que se debe otorgar seis meses como mínimo para la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación conocida como Outsouricng, y no sólo un mes como lo propone el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que de no ser así estarían en riesgo millones de empleos. Por tal motivo hicieron un llamado a los legisladores morenistas a que atiendan la petición.

“Nosotros en el PAN hemos dicho: queremos construir un acuerdo que vaya a favor de los mexicanos, si en este tema del outsourcing siguen con su necedad de darle solamente un mes, con esa obsesión, lo que están haciendo es que están destruyendo millones de empleos; hemos presentado la iniciativa en tiempo y forma y esperemos que haya los acuerdos necesarios para que se pueda llevar a cabo en este próximo periodo extraordinario de sesiones y ojalá y no haya necedad por parte de Morena y ojalá y podamos realizar ese acuerdo que es un acuerdo que beneficiara a la gente”.

En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles pasado el senador Monreal presentó una iniciativa que propone que se otorgue un mes de plazo para la entrada en operación de esa reforma laboral que debería aplicarse a partir del primero de agosto próximo.

PAN presenta iniciativa de seis meses

Los senadores del PAN también presentaron una iniciativa sobre el tema pero con la propuesta de que se otorguen seis meses. Se trata, señalaron, que haya tiempo suficiente para que las empresas, los trabajadores y todos los sectores involucrados puedan adaptarse a la nueva normatividad, pero los legisladores de Morena se oponen.

López Rabadán responsabilizó a los de Morena de lo que suceda si no se llega a un acuerdo para apoyar a las empresas y los trabajadores.

“No, el PAN no condiciona nada. El PAN exige que haya acuerdos. El PAN exige que haya altura de miras. El PAN exige que se proteja el trabajo de millones de mexicanos. No es una condición, es una exigencia, es una necesidad; ante eso que estamos viviendo no puede ser que no sean capaces de entender el problema de los millones, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de mexicanos que están bajo la subcontratación o el outsourcing. Si no se pueden registrar no van a poder trabajar, esto es necesario que se corrija. Lo hicieron mal, lo hicieron en una necedad absurda”.