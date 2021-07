AMLO anuncia vacunación universal contra Covid-19 en cinco estados

Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que que se llevará a cabo una jornada de vacunación universal contra Covid-19 para mayores de 18 años que habitan en municipios más alejados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Desde Veracruz, donde ofrece su conferencia mañanera, el presidente López Obrador detalló que se aplicará la vacuna Cansino que es de una sola dosis, para no regresar a los municipios y concluir en una etapa.

En Veracruz y Oaxaca la Secretaría de la Defensa Naciona se encargará de apoyar estas labores. En tanto, en Chiapas el IMSS está trabajando con este mismo propósito.

#EnLaMañanera | Como medida para reducir contagios, el presidente @lopezobrador_ anunció que habrá vacunación universal en alrededor de 800 municipios de #Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y #Guerrero



-En estos lugares se aplicará la vacuna #Cansino que es una sola dosis pic.twitter.com/CTzYUeB5Au — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2021

Aseguró que el Plan Nacional sigue avanzado y de seguir así se cumplirá la meta de vacunar a todos los mexicanos en octubre.

Dijo que la tercera ola de Covid-19 es de menor intensidad y menos dañina que las pasadas gracias a que población adulta ya está vacunada.

“Estamos en efecto en una situación de nuevo especial, hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual afortunadamente a la primera y, sobre todo, no igual a la segunda” apuntó el presidente.

AMLO descarta cierres por tercera ola de Covid-19

El presidente descartó cierres económicos debido a la tercera ola de Covid-19 en México.

“No vamos a tomar ninguna decisión de cierres, ya sabemos cuidarnos todos, somos responsables, garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias, en nuestro país no hubo toque de queda ni, no hubieron medidas drásticas ni en los peores momentos” enfatizó López Obrador.