PAN pide investigar vínculos del narcotráfico en elecciones

Ciudad de México. Senadores del PAN analizan interponer denuncias ante diversas instancias para que se investigue la intromisión de grupos de la delincuencia organizada en el pasado proceso electoral. La vicecoordinadora, Kenia López Rabadán señaló que se trata de un tema que debe investigarse a fondo y de comprobarse castigarse para evitar que se repita en procesos electorales futuros.

“Hay por supuesto varias instituciones que deben de investigar, analizar, sancionar y que este precedente no se repita, y esas instituciones evidentemente es el INE, es la UIF, es el Tribunal Electoral, hay que saber de dónde salió el dinero, la cantidad de dinero brutal pues en las campañas. Se podría litigar en términos de si se usaron recursos ilícitos en las campañas. Si la delincuencia sobrepasa a las instituciones tendremos un Estado fallido y eso será terrible para estas generaciones y para las futuras”.

Dijo que existen diversas pruebas al respecto de esta denuncia.

“En aquellas casillas en donde se argumenta que hubo, digamos, una manipulación de la delincuencia organizada hay que investigar. Es increíble pensar que haya casillas en donde ningún otro partido político que no haya sido Morena obtuvo un voto. Eso ya no pasaba desde hace muchas décadas”.

Alta violencia en el país

La legisladora señaló que todo queda atrapado en el entorno de la mala estrategia que existe en contra de la inseguridad en el país. Destacó que con ocultar la información en la materia no se gana nada sino al contrario, pues no permitirá que se avance o se mejore la situación que se vive en estos momentos de alta violencia.

“Los abrazos, no balazos” que se empezó argumentando al inicio de la actual administración claramente no ha funcionado, la pseudo militarización del país claramente no ha funcionado, la necesidad de ocultar los datos sobre homicidios dolosos, sobre feminicidios demuestra que hay una propensión brutal de mentir”.

Además dio cuenta de las constantes masacres que se han registrado en el país y que se siguen negando.

“La realidad es que hemos sido testigos de las masacres que se han perpetrado en estas últimas semanas y la nula respuesta o acción por parte del Ejecutivo federal, las cifras oficiales lo demuestran, del primero de diciembre de 2018 de este año se tienen registradas 86 mil 370 víctimas de homicidio, obviamente estamos hablando de homicidios dolosos, y no se debe olvidar las masacres de Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato”.

Kenia López Rabadán también hizo referencia a la carestía que enfrentan los mexicanos y que denunció, también se pretende ocultar.

“La realidad es que en noviembre de 2018, la gasolina costaba en promedio 19.23 pesos por litro, hoy cuesta en promedio 20.87 pesos, es decir, 1.64 pesos más cara. En el caso de la luz, en noviembre de 2018 se pagaba 0.79 centavos por kilowatt, hoy se pagan 0.86 centavos, por ejemplo, una familia que pagaba 88 pesos en 2018, hoy se paga a 178 pesos, esto es más del doble por este servicio. Otro producto que se ha incrementado es la tortilla, pasando de 12.54 pesos en 2018 a 18 pesos en mayo de este año, y en algunos estados incluso cuesta más de 25 pesos el kilo”.