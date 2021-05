PAN pide se den a conocer bitácoras de mantenimiento de la línea 12

Ciudad de México. Senadores del PAN pidieron que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México entreguen las bitácoras del mantenimiento de la línea 12 del Metro de hace dos años a la fecha para que se deslinden responsabilidades y se compruebe que efectivamente se llevaron a cabo esos trabajos.

El senador Francisco Salazar Sáenz señaló que es indispensable que se demuestre el tipo de trabajos que se efectuaron en esa parte del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Si dicen que si hicieron mantenimiento, cosa que no hicieron, y eso denunciados por trabajadores del Metro, pues que enseñen las bitácoras. Con ese reporte se va haciendo el mantenimiento preventivo. Esas columnas que hay en la línea 12 de Tláhuac ya se habían denunciado, muchas de ellas están pandeadas. Ahora que demuestren que hubo mantenimiento suficiente, que muestren los reportes”

Responsabilidad de Morena

Para los legisladores del PAN se trata de una responsabilidad que no pueden evadir los de Morena.

Francisco Salazar también criticó el que no se haya removido a la actual directora del Metro, Florencia Serranía, pues ha reiterado ser la encargada de dar mantenimiento a las instalaciones por lo que consideran que es una de las principales responsables de la tragedia.

Además arremetió contra Mario Delgado, presidente de Morena por decir que lo del Metro no le afectará a su partido. El legislador calificó esas declaraciones como totalmente insensibles.

“Llevaban varios años operándolo, la construyó la izquierda, lo corrigió la izquierda, debió haberle dado mantenimiento la izquierda, y le tronó a la izquierda y Mario Delgado dice no, a mi no me afecta, oigan que insensible. Por su parte la señora Sheinbaum muy mal se está viendo. A su directora del Metro, a la señora Florencia Serranía no la quiere tocar ni con el pétalo de una rosa”.