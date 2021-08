PAN presenta iniciativa para desaparecer Insabi

La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez Alvarado a nombre de su Grupo Parlamentario presentó una iniciativa de contrarreforma que pretende asegurar, según dijo, el derecho a la salud para todos los mexicanos.

En conferencia de prensa explicó que la propuesta contiene diversos puntos como son: desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e implementar una Comisión Nacional de Protección Social como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (Ssa). También busca regresar el fondo de gastos catastróficos y otorgarle suficientes recursos.

Eliminaría el control del gobierno federal en el rubro de salud y lo descentraliza, para que el sistema de Protección Social en Salud sea financiado por la Federación y las entidades federativas. Regresa a un esquema similar al que venía manejando el Seguro Social, obligando al Gobierno federal a cubrir una cuota anual por cada persona beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud, y que la ciudadanía pueda tener suficiente abastecimiento de medicinas y un servicio integral digno, que garantice el primero, segundo y tercer nivel de atención.

Propuesta se contrapone a la Ley General de Salud

La iniciativa propuesta por la legisladora federal se contrapone a las últimas modificaciones de la Ley General de Salud, aprobada a finales de 2019 por la mayoría de los legisladores de Morena y respaldado por el actual Gobierno federal. La senadora Márquez señaló que con la eliminación del Seguro Popular miles de ciudadanos se quedaron sin atención médica.

“Con esa aprobación se dejó de lado la atención del tercer nivel que ha propiciado la falta de atención especializada, el desabasto de medicamentos y con ello, la falta de acceso a servicios de salud de las personas más vulnerables y con enfermedades crónicas, como lo es el cáncer”.

Te recomendamos:Sheinbaum abre la posibilidad dejar de usar el Semáforo epidemiológico

Indicó que ya ha conversado con la mayoría de los Grupos Parlamentarios en el Senado para que apoyen la propuesta, y seguirá insistiendo para que reciba luz verde tanto en la Cámara Alta como en San Lázaro.

“De parte de todos los grupos parlamentarios lo que he recibido desde que inició esta lucha contra este retroceso es apoyo y solidaridad en lo corto. Lo malo es que al final la bancada mayoritaria de Morena en lo corto te dicen, me dicen que tengo razón que el tema debe ser solucionado, pero ya la hora de votar se alinean a no darle la espalda al Presidente. Entonces, yo los llamo a pensar y a reflexionar de verdad en lo que está pasando con la salud de los mexicanos. Seguramente tendré el apoyo sin dudarlo del bloque opositor, lo que llamamos el bloque opositor, y estaré dialogando con mis compañeros de Morena para reflexionar ampliamente sobre esta iniciativa que no tiene nada de negativo, simplemente es garantizar la salud de los mexicanos”.