PAN rechazará extraordinario de no contemplarse desafuero a diputados

Ciudad de México. Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que hasta el momento no existe acuerdo para llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones debido a que Morena y sus aliados se resisten a contemplar el tema del desafuero de los diputados del PT, Mauricio Toledo acusado de presuntos actos de enriquecimiento ilícito y de Benjamín Saúl Huerta de Morena, señalado de haber cometido abuso sexual de menores.

Los legisladores panistas indicaron estar dispuestos a apoyar todos los temas propuestos como son las ratificaciones de los nombramientos de los titulares de Hacienda y de la Función Pública, así como la propuesta de la prórroga a la reforma de subcontratación o Outsourcing, sin embargo aclararon que no respaldaran el que se deje fuera del extraordinario el asunto del desafuero de los dos diputados.

Acusaciones a Morena

En conferencia de prensa, el senador Damián Zepeda denunció que Morena utiliza una táctica distractora para evitar que sean llevados a la justicia los legisladores señalados.

“Todo está hecho para que no pase, entonces lo que les digo, ¿no quieren que pase?, pues díganlo pero no quieran hacer toda una maroma para engañar y hacer como que si quieren, pero que la oposición no votó, y nosotros para eso no nos vamos a prestar”.

Por su parte el diputado Marco Antonio Adame aclaró que no hay acuerdos sobre los temas pero tampoco dictámenes sobre los mismos.

“En el caso de los temas que corresponden a la Cámara de Diputados, particularmente el del nombramiento del secretario de Hacienda y los que corresponden a subcontratación que fueron turnados a la Comisión de Hacienda y la Comisión del Trabajo, esas comisiones ni siquiera están citadas y por tanto ni siquiera hay dictamen, es una de las muestras calaras de que no hay materia”.