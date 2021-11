Pandemia, una prueba máxima para México: Ebrard

Cd. de México.- El canciller Marcelo Ebrard aseguró que uno de los retos más importantes que ha tenido durante su gestión la pandemia de Covid 19, advierte fue una prueba máxima.

“Fue una prueba máxima, para lo que es la presencia en el exterior, las embajadas, los consulados, la primera misión que tuvimos, fue hacer un sistema de monitoreo para ver que está haciendo cada país, que tipo de nuevos medicamentos vacunas, tratamientos están implementando en otros países del mundo, quien está teniendo éxito y quien no y porque, cuales son las razones por lo que está ocurriendo”.

Al participar la noche de este jueves en la conferencia magistral “Perspectivas de la Política Exterior de México”, en el marco de la Asamblea General de Asociadas y Asociados del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Ebrard Casaubón dijo que la tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la de conseguir las vacunas y aseguró el servicio exterior reaccionó muy bien.

México debe tener capacidad de investigación científica.

Mencionó que se pudo conseguir un número importante de vacunas y la lección hoy en día es que se tiene que contar con una capacidad de investigación en el país.

Marcelo Ebrard destacó otro de los grandes retos de su administración ha sido el cambio de gobierno en Estados Unidos, una relación que aseguró ha ido avanzando con una visión geopolítica común.

Relación estable con Estados Unidos.

“Se trata es de organizar relaciones de confianza y de entendimiento que no son sencillas, que es la base de toda la política y en eso estamos con Estados Unidos, siguiendo una visión geopolítica y un objetivo de reducir la incertidumbre y tener en toda la medida de lo posible el friend work que nos permite resolver diferencias que van a ser permanentes, y si no podemos suponer que una relación tan compleja como la que tenemos con Estados Unidos, empezamos con una frontera de más de 3 mil kilómetros, no va a tener todo el tiempo puntos de diferencia, la pregunta es cómo lo vas a resolver y si puedes evitar la incertidumbre se convierta en una crisis en cada relación, porque tenemos esa tendencia ah salió la Reforma Eléctrica a va a ser una catástrofe, el tema migratorio, va a ser una catástrofe, no, no va a ser una catástrofe si lo sabemos manejar, si México logra establecer los espacios institucionales y las reglas para que esto se resuelva”.

El canciller contesto varias preguntas a los asistentes y dejó en claro que para México la prioridad es reducir la violencia por lo que se necesita un esfuerzo en el tráfico de control de armas.

Recordó que México presentó una demanda que fue admitida por la corte en Massachusetts y el que haya sido admitida, mencionó es una victoria para México.