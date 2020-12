‘Tras semanas difíciles, vencí al Covid': Paola Espinosa

La clavadista Paola Espinosa reveló este miércoles que superó el Covid-19 y que sufrió diversos padecimientos derivados de la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter, la medallsita olímpica señaló que tuvo un cuadro de neumonía leve que le fue tratado oportunamente, lo que evitó complicaciones.

“Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento”, compartió.

Espinosa agregó que su hija, Ivana, también dio positivo al virus, pero por fortuna no desarrolló síntomas.

La atleta agradeció al equipo médico que estuvo al pendiente de ella, además de su equipo de entrenadores, y agregó que retomará sus entrenamientos poco a poco, como indicaron los doctores.

“Más que nunca, quiero estar en el trampolín y competir en mis quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2021, seguir con mis sueños dentro y fuera de la alberca”, escribió.

“A quienes padecen esta enfermedad, toda la fuerza. No se rindan; al personal de salud que lo enfrenta, ¡gracias! y no se den por vencidos; a las familias que están enfrentando la angustia y desesperación que da la enfermedad o han sufrido alguna dolorosa pérdida, mis oraciones. Y a todos: no bajemos la guardia, tengamos conciencia, cualquier descuido te puede poner en riesgo a ti y a los demás”, concluye el final del texto.

Paola Espinosa fue medallista de bronce en la plataforma de clavados sincronizados en Beijing 2008, y superó la hazaña en los juegos de Londres 2012, al conseguir la presea de plata.

También ha sido multimedallista en los mundiales de clavados en categorías individuales y de pareja en el trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros.

