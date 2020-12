Partitura de nuevo tema de Paul McCartney aparece en CDMX

El músico británico Paul McCartney alista el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘McCartney III’, y para ello usó las calles de la Ciudad de México para dar un breve adelanto.

En un estacionamiento ubicado entre las calles de Niza y Londres, en la Zona Rosa, apareció la partitura del que podría ser el nuevo sencillo del ex Beatle, ‘Pretty Boys’.

Hasta ahora, el tema es inédito, excepto para quienes saben tocar instrumentos y leer partituras, pues no ha dado ningún adelanto de cómo sonará el tema.

La Ciudad de México no fue la única seleccionada para esta presentación, pues la misma partidura ha aparecido en muros de ciudades como Toronto, Sydney y Los Ángeles.

‘McCartney III’, que verá la luz en dos semanas, fue grabado y producido por el ex Beatle en solitario durante su confinamiento por la pandemia de Covid-19 en Sussex, Reino Unido.

“Cada día comenzaba a grabar con el instrumento con el que escribí la canción y luego, gradualmente, lo superponía, era muy divertido. Se trataba de hacer música para ti mismo en lugar de hacer música que tiene que funcionar. Entonces hice las cosas que me apetecía hacer. No tenía idea de que esto terminaría como un álbum”, reveló el músico a través de un comunicado

Esta no es la primera vez que la Ciudad de México funciona como escenario para revelar música de estrellas internacionales, pues anteriormente Coldplay escondió la letra de una de sus canciones del álbum ‘Ghost Stories’ en la Biblioteca José Vasconcelos, o también Foals pegó la letra de una de sus canciones del álbum ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ en la estación de metro Polanco.

