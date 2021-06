En Perú también se alistan para elecciones este 6 de junio

Los votantes de Perú saldrán a las calles el domingo 6 de junio para elegir un nuevo presidente entre dos candidatos diametralmente opuestos que se disputan la segunda vuelta electoral.

El país andino ya ha tenido un año convulso. Perú ha pasado por tres presidentes desde finales de 2020, tiene el número de muertos por COVID-19 per cápita más alto del mundo y experimentó su peor crisis económica en tres décadas.

Ahora los votantes de la nación rica en cobre tienen la oportunidad de establecer un nuevo rumbo en las elecciones del domingo: una segunda vuelta polarizada entre el sorpresivo candidato socialista Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hija del expresidente ALberto Fujimori y heredera del libre mercado.

Los votantes se dividen casi por igual entre los dos candidatos, que ofrecen visiones contrastantes para Perú y sus 33 millones de habitantes.

Castillo, cuyo partido socialista Perú Libre ha sido impulsado por el apoyo en las regiones rurales más pobres, tiene una ligera ventaja en las encuestas sobre la conservadora neoliberal Fujimori, popular en la capital.

“Siempre hay corrupción con Keiko Fujimori”, aseguró a Reuters el vendedor Enrique Gala. “Voy a votar por Castillo. Con Castillo, todo (todos los precios) bajará. Habrá buena producción con frutas y verduras. No se exportará todo. Se quedará todo aquí. La gent no tendrá que irse”.

Estamos viviendo un momento único y crucial en nuestra historia. El voto de la dignidad, de la memoria y de los sueños del pueblo está de este lado. ¡Que no nos roben el futuro! ¡Adelante que vamos a hacer historia y a seguir el camino que trazaron nuestros mayores! pic.twitter.com/yBNk3598EQ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 4, 2021

“No votaría por Pedro Castillo porque este hombre no está listo, no sabe nada y, más que nada, representa un modelo totalitario que no es el adecuado para el país”, dijo el votante peruano Manuel Carasas. “Voy a votar por Keiko porque representa el modelo económico que nos ha dado beneficios a nivel macroeconómico”.

En la votación del Congreso en abril, alrededor de una docena de partidos obtuvieron escaños, lo que significa que habrá una legislatura fragmentada sin ningún partido con mayoría.

Perú en crisis desde 2020

En noviembre del año pasado, dos presidentes interinos dejaron el cargo en el transcurso de una semana. Uno fue acusado por el Congreso y otro forzado a dejar el cargo luego de feroces protestas de jóvenes enojados por lo que vieron como un golpe ilegítimo, lo que provocó al menos dos muertes. Desde entonces, Perú ha sido gobernado por el presidente interino Francisco Sagasti.

La incertidumbre ha sacudido los mercados que alguna vez fueron estables en Perú.

Los partidarios de Fujimori, que incluyen al famoso escritor Mario Vargas Llosa, dicen que Castillo podría desestabilizar Perú, un refugio relativamente seguro para inversionistas y mineros en la región a pesar de la reciente agitación política.

Después de más de 30 años de enfrentamiento entre nuestras familias, hoy dejamos todas las diferencias y nos juntamos por el Perú. ¡Gracias Álvaro y Mario Vargas Llosa! #UnCambioHaciaAdelante pic.twitter.com/NZtuYHnnxG — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 4, 2021

Castillo, un maestro de escuela primaria poco conocido hasta su sorpresiva victoria en la votación de la primera ronda de abril, planea reescribir la constitución de Perú, obteniendo muchas más ganancias de los mineros y aumentando el gasto en educación y salud.

Fujimori, que estuvo a un punto porcentual de ganar las elecciones de 2016, se disparó en las encuestas de opinión durante el último mes.

