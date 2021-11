Pide Damián Zepeda ir a consulta pública en tema de cannabis

Cd. de México.- Luego de que se anunció que iniciará en próximos días la discusión en Comisiones del Senado el tema de la reglamentación de la cannabis o marihuana, el senador del PAN, Damián Zepeda pidió que se realice una consulta pública con ese motivo con el propósito de que la ciudadanía decida si está, o no, de acuerdo con que se abran tiendas para la venta de esa sustancia.

Dijo que en un asunto tan polémico y que compete a la sociedad decidir, se le debe consultar para saber su opinión.

“Yo les diría, por qué no, vámonos a consulta pública ahí está una propuesta concreta, vámonos a consulta pública el año entrante, usemos ese derecho y preguntémosle a los mexicanos si están de acuerdo que vendan en la tienda de su esquina, de su colonia, marihuana, que se puede fumar en la vía pública con sanciones muy bajas, vamos a ver, para que vean el rotundo no que les va a decir la mayoría de los mexicanos; por qué no preguntarle eso a los mexicanos, eso es una buena consulta”.

Explotar todo el potencial de la cannabis.

En conferencia de prensa el legislador se manifestó a favor de que se explote todo el potencial que representa el cannabis para uso medicinal e industrial con la fuerte capacidad comercial que representa el cáñamo, pero manifestó su rechazo a la propuesta para que se llene de tienditas que expendan esa sustancia en todo el país.

“Reconvertir los sembradíos de los campesinos, hay un mercado enorme para el cáñamo industrial, denle, hoy está permitido, pero no lo han querido regular bien; medicinal, denle. Además, no se va a acabar con los plantíos ilegales, pues si la exportan, hombre. Pero de ahí, a lo que Morena quiere impulsar hay un mundo de diferencia, de ahí a lo que la Corte dijo, versus los que Morena quiere hacer, de abrir tienditas, en las esquinas, de permitir el consumo sin sanción, de permitir que traiga kilogramos, Sin que vayan a la cárcel, sin que se permita la reventa a nuestros niños y a nuestros jóvenes hay un mundo de diferencia”.

En su conferencia Damián Zepeda también se refirió al discurso pronunciado por el presidente de México ante la ONU. Dijo que lo ve de manera positiva pero es necesario, indicó, primero iniciar por la casa para luego predicar con el ejemplo en los diversos temas propuestos.