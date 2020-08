Pide mamá de Dylan a diputados ayuda para encontrar a su hijo

Cd. de México.- Con una manta y el ostro de su hijo Dylan en su pecho llego Juanita Pérez Pérez a pedir el apoyo de la Cámara de Diputados para encontrar a su pequeño, desaparecido hace 23 días en San Cristóbal de la Casas, Chiapas.

Su quebrada voz, desnuda su sufrimiento.

“Llevo 23 días sin ver a mi hijo… que me ayuden en la búsqueda de mi hijo, que no me dejen sola en este proceso, quiero y necesito que mi hijo regrese conmigo y pido la ayuda, más que nada la ayuda de seguir buscando”.

Y es que de la investigación no sabe mucho.

“No hay algún avance, solo lo único que sé, la niña que se llevó a mi hijo , es lo único que sé hasta el momento, no sé si haya más avances todavía, ya lo sabré al regresar a Chiapas…La verdad, por mí no me pasa la idea de que fueran otros niños los que se llevaron a mi hijo, yo no sé con qué intensiones o habrá hecho, dijo Juanita en las puertas de la Cámara de Diputados.

Ahí en las puertas de San Lázaro fue recibida por legisladoras.

Y adentro alzaron la voz por Dylan y muchos niños más, como lo hizo la diputada de Morena, Claudia Martínez Aguilar, “Que las autoridades investiguen y acaben con todas las formas de robo, desaparición o trata de niños y niñas, debemos expresar un ya basta, ante el incremento de la violencia contra niñas y niños y adolescentes, es tarea de todos, nadie puede estar tranquilo si ellos siguen desapareciendo y sufriendo los estragos de la violencia, queremos a Dylan de vuelta, con vida y salud”.

Juanita, mamá de Dylan puedo llegar a la Cámara de Diputados con ayuda de la diputadas de Morena.