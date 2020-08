Pide PT revisar actuación de gabinete tras revelación de Toledo Muñoz

Cd. de México.- El líder del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval respaldo las revelaciones que hizo del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur, en contra de funcionarios del gabinete.

Reconoció que no todos los funcionarios están al 100 por ciento comprometidos con el cambio por lo que algunos torpedea el proyecto del presidente López Obrador, porque no han entendido que no se trata de una alternancia sino de una transformación.

“Algunos del gabinete del presidente no están al 100, unos estarán al 90, 80, otros al 40 y al final algunos deben estar en contra o torpedeando el tema de la transformación profunda, Y Lo que evidencia el secretario con sus declaraciones es que hay fuego amigo y que el fuego amigo y que hay que empezar a señalar de donde viene, y que hay que denunciar el tema de intereses creados o intereses que quieren instalarse para que esto no cambie”, reprochó el Reginaldo Sandoval.

El líder de los diputados federales del PT, se pronunció porque el presidente López Obrador valore a los integrantes de su gabinete.

“Ahí es un tema que el presidente tiene que valorar en que momento hace ajuste o puede seguir dejando cuidando y viendo que no se descompongan más y que también, en el caso de nosotros en Cámara de Diputados supervisar y vigilar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los programas también le vamos a poner atención al gabinete”, apuntó.