Piden senadores del PAN claridad absoluta en el caso Emilio “L”

Cd. de México.- Senadores del PAN pidieron al gobierno federal que haya transparencia absoluta y apego a la ley en el caso de la detención del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

También acusaron, que se pretende desviar la atención y centrar la investigación de Lozoya en lo referente a la reforma energética y los supuestos moches en torno a la misma y no por las presuntas irregularidades y corruptelas con la empresa Odebrecht y otros señalamientos en su contra.

“Primero, a mí me preocupa que a Lozoya se le detuvo por un tema muy claro de Odebrecht, que tenía que ver con desvío de recursos públicos o sobornos, no eran recursos públicos en ese momento. Y ahora se habla de todo menos de eso. O sea, en qué momento pasamos de un caso que tenía que ver con sobornos a la reforma energética. No nos perdamos de foco. Cualquier beneficio que vaya a tener por la ley tendrá que revisarse, efectivamente, si es información que le aporte al gobierno elementos como para quitarle los delitos, porque a mí lo que me preocupa es que haga un salpicadero de que diga: ‘fulano, mengano, tal y tal son corruptos’, y el señor se vaya a su casa de Ixtapa, Zihuatanejo a descansar, se quede con su residencia que se compró con los sobornos; todo indica, al menos, el personaje de Odebrecht que declaró, dijo que había sobornado a Emilio Lozoya”.

La legisladora insistió en que debe haber absoluta transparencia en la investigación.

“No perdamos el foco de la situación; o sea, el señor y confirmado por un tribunal en Estados Unidos y el compromiso fue que se investigaran todos sus sobornos en todos los países de América Latina. Por eso México tuvo que abrir esta investigación, por la información que se obtuvo de fuera.Entonces, a mi me parece que nos están queriendo desviar del foco de la atención, que es el caso Odebrecht, los sobornos que recibió a los que aprobaron la reforma energética, porque Emilio Lozoya va a hablar. Pues yo quisiera decir, ¿bajo qué situación está hablando? ¿Ya está un juez al tanto? ¿Cualquiera puede ir a visitar a Emilio Lozoya? O sea, ¿está en una suite? O sea, creo que falta mucho por saber y sí me parece muy sospechoso que no haya ido a un reclusorio como debió haber sido cuando llegó”.

La senadora Guadalupe Murguía alertó que se puede poner en riesgo el debido proceso al hacer un circo y desvirtuar la información del caso.

“Y es algo que preocupa porque el señor viene como parte de un proceso judicial y en estas condiciones, bueno, pues sus declaraciones, aún como testigo protegido acogido a este principio de oportunidad, se llevan a cabo dentro de un expediente, dentro de un proceso y se pone en riesgo el debido proceso si respecto de lo que dice, pues, hay un circo mediático señalando o involucrando a posibles vinculados en la distribución o no de esos recursos. No importa que no se les pueda probar, no importa que se viole el debido proceso, no importa que no se les pueda seguir proceso; simple y sencillamente es un propósito de descalificar, denostar y acabar con la honra de quien les resulte conveniente”.