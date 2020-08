Piden senadores del PAN freno al manejo político del caso de Emilio “L”

Cd. de México.- En conferencia de prensa virtual los senadores del PAN pidieron al gobierno federal menos escándalo político y más acciones apegadas a la ley y la justicia en el caso de la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien se le acusa de recibir sobornos por la empresa brasileña, Odebrecht.

El senador Damián Zepeda pidió que sean las instancias judiciales las encargadas de llevar el caso e informar del mismo y no actores políticos que buscan obtener provecho de tipo electoral. Lo importante dijo, es que se aplique la ley.

“Yo la verdad es que veo pues mucho ruido, nosotros hemos sido siempre bien claros: justicia plena, punto, quien comete un delito lo tiene que pagar y eso se tiene que ver en las instancias judiciales. Me llamó mucho la atención todo este manejo político, creo que es como nos muestra lo que quiere pasar hacia delante, pero aquí nosotros somos bien claros, nosotros a quien sea, con toda contundencia, siempre hemos dicho: justicia, ¿que hay un delito?, que se pague, punto, yo recomendaría entonces que se deje a las instancias adecuadas atender el tema, que la Fiscalía se porte como una Fiscalía autónoma, independiente y que el Poder Judicial pueda impartir justicia”.

Damián Zepeda también recriminó que en el Senado haya quienes se quieran aprovechar de la situación, también con fines electorales. Dijo que evitarán caer en ese juego, pero insistió que se aplique la justicia caiga quien caiga por este caso.

“Yo sinceramente no quiero caer en el juego, es un manejo político, pues. O sea, ¿qué tiene que andar declarando en el Senado, dando informes jurídicos?, es de locura. ¿Cómo, ahora resulta que el vocero de la Fiscalía está en el Senado? Yo no comparto eso. Justicia, hombre. Punto. Sin calificativos, justicia. Hay un delito que perseguir, persíganlo, punto y ya, a los jueces y que se presenten las pruebas y que caigan los culpables y punto. Entonces, yo sinceramente digo, me parece que todo lo demás va en una estrategia electoral”.

En tanto, el coordinador Mauricio Kuri destacó que el PAN siempre ha denunciado la corrupción que inunda el caso de Emilio Lozoya. Y al igual que el senador Zepeda, pidió que se aplique la ley, no sólo en este caso, sino en todos en los que haya corrupción, incluso en los que se han registrado en este gobierno.

“No se les olvide que los primeros que estuvieron denunciando el tema de Odebrecht, el tema de Lozoya, los que no permitieron que hubiera un “fiscal carnal” fue el Partido Acción Nacional, y en ese sentido como que quieren ahí voltearle. Por otra parte, en temas de corrupción también yo soy de la idea que no solamente miren al pasado, miren al presente, hay claras evidencias o por lo menos percepciones de corrupción, como lo que pasó en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como el caso Bartlett, como el caso del 80 por ciento de las compras que están haciendo en adjudicaciones directas. Entonces creo que se tienen que decir las cosas como son, y el Partido Acción Nacional ha sido de los primeros que estuvieron denunciando al señor Lozoya”.