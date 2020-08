Piden senadores del PAN no hacer un circo del caso Lozoya

Cd. de México.- Senadores del PAN piden que no se haga un show la extradición de Emilio Lozoya a México. Aseguran que es lamentable que en momentos en los que hay que centrar toda la atención en apoyar a miles de familias por la pandemia que ha dejado más de 36 mil personas fallecidas se pretenda distraer a la población con asuntos menores.

Sin embargo panistas como Xóchitl Gálvez, simplemente piden que se llegue al fondo en las investigaciones y que se cumpla la ley a cabalidad.

“Creo que sí es gravísimo que se le quiera dar otra vez pan y circo al pueblo trayendo a un personaje que aparentemente va a hablar, pero seguramente ya está pactado lo que va a hablar. No creo que nos debamos prestara a ese tema, creo que tenemos que exigir si hubo sobornos, eso se llama cohecho. Yo no quisiera pensar que el señor simplemente va a hablar y se va a ir a disfrutar de su casa en Zihuatanejo, feliz de la vida y de su casota que tiene acá en las Lomas de Chapultepec, en Lomas de Bezares, que es una casa mega millonaria, que por cierto se mete a la barranca No, tenemos que exigir, si hay pruebas tenemos que llegar hasta quien dio la orden”.

Por su parte el senador Julen Rementería coincidió en que no se puede quedar el caso en un mero show para distraernos de los efectos devastadores que ha provocado en México la pandemia.

“El riesgo es que sí, que efectivamente esto se pueda convertir en un show, en donde, como en muchos otros casos, porque no es la primera vez que hace este gobierno el generar distractores para dejar de hablar de lo que verdaderamente importa, lo que México está pasando hoy en la epidemia sanitaria y en el tema económico es de la mayor relevancia, ése debía ser el tema de temas, y de repente esto, que, bueno, pues es la acción de la justicia pues sí, se tiene que dar, tiene que seguir, pero eso corre por una cuerda diferente”.