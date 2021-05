Piden senadores del PAN que no se esconda información de la Línea 12

Cd. de México.- Senadores del PAN a través de su coordinador, Julen Rementería del Puerto exigió que se den a conocer los avances en la investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Dijo que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que se proporcione la información correspondiente que demanda la ciudadanía. También recordó que los senadores de Morena se opusieron a la conformación de una Comisión Plural Legislativa que acompañara las investigaciones de la tragedia de la Línea 12 con lo que negaron que la ciudadanía se enterara de forma oportuna del avance de las indagatorias y evitar que se presentaran distorsiones en las mismas.

Retraso en investigación refleja que algo esconden, asegura Rementería

Indicó que el retraso en la investigación refleja que algo tratan de esconder en el Gobierno de la Ciudad de México al respecto de esa tragedia.

“Ya hay un tiempo suficiente como para que hubiera algún resultado de la investigación si es que la están haciendo, por eso desde la primera semana solicitamos, a través de un punto de acuerdo en el Senado, en la Comisión Permanente, que se llevara a cabo la creación de una Comisión Plural que permitiera conocer los avances en la investigación, eso no se hizo, no se permitió por Morena, algo esconden y hay que decir a los mexicanos que necesitamos saber qué es lo que se esconde, cuál es la verdad de la tragedia, la gran tragedia de la Línea 12 del Metro, porque se cayó, no por una obra de la casualidad, se cayó por negligencia, por corrupción o por alguna desatención, en todo caso, en el mantenimiento, pero hay responsables y esos responsables tienen que pagar”.

Insistió en que la sociedad merece saber la verdad y que no se le oculte la verdad en torno a esta situación.

“Y no es que lo pidiéramos nosotros, me parece que lo clama la población entera porque es lo justo, es lo correcto”.