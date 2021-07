Pitbull exige libertad; lanza mensaje de apoyo a Cuba

El cubano-estadounidense Pitbull publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en apoyo a las demandas de los manifestantes por los derechos humanos y la libertad en Cuba.

Desde Miami, Florida, el cantante Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, compartió su mensaje a través de redes sociales.

Pitbull envía mensaje a Cuba en inglés y español

“Este es un mensaje para el mundo: tenemos que ponernos de pie, dar un paso adelante. No es solo una situación de Cuba, sino una a nivel mundial. Se trata de salvar vidas, de unidad, no de división. En resumen, se trata de tomar medidas”, dijo Pitbull.



El rapero se dijo frustrado por no poder ayudar a “su gente”, no poder conseguirles comida, no poder conseguirles agua, no poder conseguirles medicinas, pero sobre todo, dijo, “por no poder conseguirles lo que se merecen, libertad”.

“No solo vivimos por la libertad, cabalgamos por la libertad, morimos por la libertad, apreciamos la libertad”, agregó.



Pitbull: Cuba motiva e inspira al mundo

“Para todos los cubanos y todo lo que está pasando en Cuba en este momento, ustedes son los que motivarán al mundo, inspirarán al mundo, para ver lo que realmente significa vivir y morir por la libertad”.

Además, Pitbull exigió que “aliados y empresas globales” se sumen a la causa. También hizo un llamado al magnate Jeff Bezos, para que “se involucre”.

“Todos los aliados del mundo únanse para ayudar, empresas globales únanse para ayudar. Gente de la que estamos tan orgullosos, gente como Jeff Bezos, él es alguien que puede involucrarse y ayudarnos. Hay que crear conciencia. Tenemos que averiguar cómo ayudar realmente. Necesitamos ser creativos. Necesitamos encontrar soluciones”.

